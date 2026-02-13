Antalya- Irmak taştı, Manavgat Şelalesi görünmez oldu

Antalya'yı sağanak vurdu; 7 ilçede okullar tatil edildi (6)

Antalya'da dün geceden beri etkili olan şiddetli sağanak, Manavgat'ta hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sonrası Manavgat Irmağı'nın debisi hızla yükseldi. Taşan sular, Manavgat Şelalesi'ni tamamen görünmez hale getirdi. Irmağın taşması nedeniyle şelale çevresinde bulunan turistik tesisler su altında kaldı. Şelaleye girişler güvenlik gerekçesiyle geçici olarak yasaklandı. Bölgedeki derelerde de su seviyesinin yükselmesiyle taşkın riski devam ediyor. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, ekipler bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. (DHA)