Antalya - İşletmede yangın çıktı, alevler otomobile de sıçradı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çıkan yangında piknik işletmesi ve önünde park halindeki otomobil zarar gördü.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Bademağacı Mahallesi'nde bulunan bir piknik işlemesinde çıktı. İşletmeden alevlerin yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler işletmenin önünde park halindeki otomobile de sıçradı. Gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, işletmede hasar oluştu. Yangının sıçradığı otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Haber- kamera: Erkan UYSAL/ALANYA, (DHA)