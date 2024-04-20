Antalya- Isparta karayolunda 2 araç birbirine girdi: 1 ölü, 7 yaralı

Antalya-Isparta karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya- Isparta Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdinç Ö. idaresindeki 25 SE 268 plakalı otomobil ile Fatih Ekşi idaresindeki 07 BDG 460 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan yaralılar yapılan çalışmalar sonrasında çıkarılırken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 07 BDG 460 plakalı otomobil sürücüsü Fatih Ekşi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı araçta yolcu olarak bulunan yaralılar Belinay E., Bulem E., Emine E. ve diğer otomobilde bulunan yaralılar Erdinç Ö., Atlas Ö., Ela Ç. ilk müdahalelerin ardından ambulans ile çevre hastanelere kaldırıldı.