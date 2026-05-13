Antalya-Isparta karayolunda zincirleme kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Aksu ilçesinde D-685 kara yolunda Ali Çapraz idaresindeki otomobil, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen tırla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, başka bir tırla daha çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü 63 yaşındaki Ali Çapraz ile araçta bulunan 57 yaşındaki Sevda Çapraz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.