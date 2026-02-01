Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü, 5 yaralı

Haber: Muhammet Fatih Başcı

(ANTALYA)- Antalya-Isparta kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Edinilen ilk bilgilere göre Antalya-Isparta kara yolunda meydana gelen kazada 34 FF 2118 plakalı otomobil ile 07 BNE 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada kara yolunun kontrollü olarak trafiğe açıldığı bildirildi.