Antalya - Kamyonet bahçeye uçtu: 1 yaralı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin bir seranın bahçesine uçtuğu kazada sürücü yaralandı.Serik- Belek turizm yolu Eminceler mevkiinde kavşakta Ramazan Kara idaresindeki toprak yüklü 07 CTK 30 plakalı kamyonet sürücüsünün karşı yönden gelen servis otobüsüne çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı. 3 metreden bir seranın bahçesinde bulunan idari binasına çarparak durabilen kamyonette sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)