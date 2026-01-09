Antalya - Karavana çevrilen midibüste ölü bulundu

ANTALYA'da Abdurrahman Coşkun Kurtaran (70), karavana dönüştürülen midibüste ölü bulundu.

Olay, saat 13.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 241 sokakta meydana geldi. Midibüsten dönüştürülen karavanda tek başına yaşadığı öğrenilen Abdurrahman Coşkun Kurtaran'dan, 3 gündür haber alamayan yakınları ve damadı, telefonla da ulaşamayınca karavanın bulunduğu adrese geldi. Aracın kapısının açılmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karavanın kapısını açarak içeri giren itfaiye ekibi, Kurtaran'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Abdurrahman Coşkun Kurtaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibi, karavan ve Kurtaran'ın cesedi üzerinde detaylı inceleme yaptı. İnceleme ve çalışmaların ardından Kurtaran'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber: Adem AKALAN - Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA (DHA)