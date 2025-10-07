Antalya- Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. D.E.'nin kullandığı 07 AOU 768 plakalı hafif ticari araç ile B.K.'nin kullandığı 07 BZU 484 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı görenlerin bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan motosikletin kadın sürücüsü B.K.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Araç sahibi D.E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

Haber- kamera: Namık Kemal KALINÇ/SERİK, (DHA)-