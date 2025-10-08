Antalya - Kepez’de çöp ev operasyonu

KEPEZ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ünsal Mahallesi’nde 8 müstakil evi temizleyerek tonlarca çöpü bölgeden kaldırdı. Başkan Mesut Kocagöz, çalışmaları yerinde inceledi.

Kepez Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden çevre kirliliğine karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor. Kepez Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kuruluna yapılan şikayet üzerine harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ünsal Mahallesi’nde 8 müstakil evden tonlarca çöp çıkardı. Ekiplerin gün boyu süren ortak çalışmalarıyla çöp evlerden çıkarılan atıklar kamyonlarla bölgeden tahliye edildi.

BAŞKAN KOCAGÖZ: TAVİZ VERMİYORUZ

Çalışmaları yerinde inceleyen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, bölgedeki dönüşüm süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Kocagöz, "Burası yaklaşık 6 dönümlük bir alan. Bu bölgede daha önce mülkiyet problemleri vardı. Mülkiyet sahiplerine başka alanlardan yer verildi. Yan tarafta bulunan alanda daha önce temizlenmesine rağmen, maalesef yeniden çöp birikmiş. Bu alanı bu şekilde kullanan vatandaşlarımız var. Bu alanı tamamen yıkacağız. Bu alanı komple çok güzel bir park haline getireceğiz. Ünsal halkımıza şimdiden hayırlı olsun. Bu konuda hiçbir şekilde taviz vermiyoruz" dedi. (DHA)

