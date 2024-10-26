Antalya Kitap Fuarı ‘İnsan Olmak’ temasıyla açıldı

Yunis ALAÇAM

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Antalya Kitap Fuarı ‘İnsan Olmak’ temasıyla kapılarını açtı. Fuar 3 Kasım'a kadar Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezinde kitapseverleri, yazarlar ve kitaplarla buluşturacak.

Antalya Kitap Fuarı’na bu yıl 271 yazar ve 225 ulusal ve uluslararası yayınevi katılıyor. Antalyalı yerel yazarlar da fuarda okurlarıyla bir araya geliyor. Fuarda CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, İlber Ortaylı, İsmail Küçükkaya, İclal Aydın, Ümit Özdağ, Gani Müjde, Tuna Kiremitci, Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, Barış Terkoğlu, Timur Soykan, Saygı Öztürk, Hidayet Karakuş, Erol Mütercimler, İnci Aral, Kemal Varol, Enver Aysever, Ahmet Telli gibi yazarlar kitapseverlerle buluşacak. Fuarda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de iki kitabını okurları için imzalayacak.