Antalya Kızılarık’ta mülkiyet sorunu büyüyor: Yurttaşlar tepkili

HABER MERKEZİ

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi'nde, yıllardır süregelen mülkiyet sorunları ve fahiş ecrimisil bedellerine yurttaşlar tepkili. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Sadrazam Kuyucu Murat Paşa Bin Abdüsselam Vakfı tarafından gönderilen yüksek ecrimisil bedelleri ve evlerinden çıkmaları istenen 332 hane, bu durumu protesto ederek hukuk yoluna başvurdu.

Kızılarık Mahallesi, Toroslar’daki konar-göçer Tahtacı Türkmenleri’nin 100 yıldan fazla bir süre önce yerleşik hayata geçtikleri Antalya’nın en eski mahallelerinden biri. Sadrazam Kuyucu Murat Paşa Bin Abdüsselam Vakfı üzerine kadastro tespiti yapılması üzerine itirazlar yapıldı ve dava süreçleri yaklaşık 50 yıl sürdü. Mülkiyeti edinen vakıf yaklaşık 332 haneye yüksek ecrimisil bedelleri göndermeye başladı. 2009'dan itibaren bu bedellerin hızla arttığı, 2022’de 600 metrekare için aylık 3 bin 700 TL olan bedelin 2024 yılında aylık 120 bin TL'ye yükseldiği bildirildi. Kızılarık halkı, 4706 sayılı yasa çerçevesinde Kepez'deki gibi bir toplu konut projesi yapılmasını ve mülkiyet sorununun çözülmesini talep ediyor.

"DEVLET TİCARİ AMAÇ GÜTMEMELİ"

Kızılarık halkının avukatlarından Polat Balkan, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün uygulamalarına tepki göstererek, kamu yararının gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

Balkan, “Muratpaşa Belediyesi tarafından yapılan bütün girişimler, gerçekçi ve yapıcı olmasına karşın, olumsuz sonuçlanmıştır” dedi. Davalı idarenin, ecrimisil bedellerinde yaptığı yüksek artışları eleştiren Balkan, bunun halkın mülksüzleştirilmesi ve yoksullaştırılması anlamına geldiğini ifade etti.