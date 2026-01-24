Antalya - Mahalle muhtarlığı yandı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Zeytinada Mahalle Murtarlığı'nda çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaktaki Zeytinada Mahallesi'nde meydana geldi. Zeytinada Mahalle Muhtarlığı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını olay yerine gelen itfaiye söndürdü. Alevlerden muhtarlık kullanılamaz hale geldi. (DHA)

Görüntü Dökümü

--------------

-Olay yeri

-İtfaiye ekipleri

-Yanan konaktan görüntü

Haber- kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA, (DHA)-