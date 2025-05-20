Antalya- Manavgat'ta kaza: 3 yaralı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kamyonun, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında D-400 yolu Karaöz Mahallesi kavşağında meydana geldi. Alanya'dan Antalya istikametinde gitmekte olan 15 PN 533 plakalı kamyon, kavşaktaki ışıkta bekleyen 07 JM 634 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak tali yol refüjüne çıktı. Kamyon ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun yanında bulunan yüksek gerilim direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralanan otomobildeki 2 kişi ve kamyon sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Kaza sonrası yıkılan yüksek gerilim direği nedeniyle elektrik kesintisi meydana gelirken, kaza ve kopan elektrik telleri nedeniyle trafik uzun süre aksadı ve kontrollü geçiş sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber- Kamera: Ömer KARÇA/MANAVGAT, (DHA)-