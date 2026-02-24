Antalya merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 gözaltı kararı

Antalya merkezli 8 ilde yasadışı bahis soruşturması kapsamında yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 72 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Antalya merkezli olarak yasa dışı bahise karşı 8 ilde başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda Antalya’da 3 ayrı yasadışı bahis ofisi tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Antalya’da 56, diğer 7 ilde ise 16 olmak üzere toplam 72 şüphelinin yasa dışı bahis faaliyetlerine katıldığı belirlendi.

Şüphelilere ait hesaplarda toplam 3 milyar 400 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

72 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.