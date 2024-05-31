Antalya Milletvekili Aykut Kaya, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Kaya, "Milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim" dedi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Aykut Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasetin, milletimize hizmet etmek, ülkemizi hak ettiği refah ve çağdaşlık seviyesine taşımak olduğuna inanıyorum. Bu inançla, İYİ Parti'de başladığım siyasi yaşamımda, 2023 genel seçimleri öncesinde İYİ Parti Antalya İl Teşkilatı bünyesinde yapılan temayül yoklamasında birinci çıkarak, İYİ Parti Antalya Milletvekili Adayı oldum" dedi.

Kaya, şöyle devam etti: "14 Mayıs genel seçimlerinde ise Antalyalı hemşehrilerimin takdiriyle milletvekili seçildim. Bugüne kadar da milletin vekili olmayı gaye edindim, özveriyle ve gayretle ülkemizin ve Antalya'mız için çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim."

"HİZMET ETME KOŞULLARI ORTADAN KALKTI"

"Ancak, büyük bir heyecan ve umutla dahil olduğum İYİ Parti'de, milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim. Bu nedenle İYİ Parti üyeliğinden istifa etme kararı aldım" diyen Kaya, şunları ifade etti:

"Bu karar, şahsım için kolay olmamış, ancak milletimize ve Antalya'mıza daha iyi hizmet edebilmek adına, gerekli olduğunu düşündüğüm bir adımdır. Bugünden sonra da siyasete, milletimizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutarak devam edeceğim.

Gelecek günlerde de, ülkemiz ve milletimiz için, daha güzel yarınlar inşa etmek adına, azim ve kararlılıkla çalışacağımı belirtmek isterim."