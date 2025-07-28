Antalya- Minibüsün çarptığı çekicinin sürücüsü öldü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çekicisine yüklediği aracı kontrol etmek isteyen İlyas Karaman'a (36) tur minibüsü çarptı. İlyas Karaman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, devrilen minibüsteki sürücü ve 5 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Serik- Antalya D400 yolu Kozaağacı mevkiinde meydana geldi. Arıza yapan aracı taşımak için çekicisiyle gelen İlyas Karaman yükleme işini bitirdikten sonra aracın son durumunu kontrol etmek istedi. Bu sırada Serik'ten Antalya yönüne giden Serkan N.'nin kullandığı 07 BPM 249 plakalı tur minibüsü İlyas Karaman'a çarptı. Minibüs daha sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Serkan N.'nin yara almadan atlattığı kazada minibüste bulunan 5 kişilik aile de hafif sıyrıklarla kurtuldu. İlyas Karaman ise ağır yaralandı. Kazayı görüp duran ve sağlıkçı olduğu öğrenilen kişi İlyas Karaman'a sağlık ekipleri gelene kadar kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Antalya'da hastaneye sevk edilen İlyas Karaman müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza esnasında trafiğe kapanan Serik- Antalya yolu yeniden açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)-