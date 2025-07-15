Antalya- Motosikletle bisikletin çarpıştığı kaza kamerada

ANTALYA'nın Serik ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Serik'e bağlı Yenimahalle Hürriyet Caddesi'nde üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada, Emine T.Ö.'nün kullandığı motosiklet ile Osman Ünlü'nün kullandığı bisiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle Emine T.Ö. ile Osman Ünlü yola savruldu. Kazaya ilk müdahaleyi yapan çevre esnafı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Osman Ünlü sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)-