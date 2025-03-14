Antalya - Motosikletler çarpıştı: 1 yaralı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde motosikletli 2 kuryenin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Serik'e bağlı Merkez Mahallesi Çeşme Sokakta meydana geldi. Halil Kuz yönetimindeki 42 AHU 443 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen sürücüsünün henüz ismi öğrenilemeyen 07 BUG 387 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. 2'si de motosikletli kurye olduğu öğrenilen sürücülerden Halil Kuz yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazayı gören vatandaşlardan bazıları sağlık ekipleri gelene kadar yerde yatan yaralıya moral vermeye çalıştı. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Halil Kuz tedaviye alındı.

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)