Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler karnelerini aldı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yarıyıl tatiline başlayan öğrencilere düzenlenen törenlerle karneleri verildi.

Antalya'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 505 bin 215 öğrenci, karnelerini törenle aldı.

Muğla ve ilçelerinde 167 bin 13 öğrenci ve 15 bin 547 yönetici ve öğretmen yarıyıl tatillerine başladı.

Isparta'da il genelinde 81 bin 985 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Burdur'da il genelinde 253 okulda 43 bin 41 öğrencinin karnelerini aldı.