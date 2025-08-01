Antalya Müzesi için tango çağrısı

Oktay EVSEN

Antalya Müzesi’nin yıkılmasına karşı tepkiler büyüyor. Kültürel mirasın korunmasını savunan yurttaşlar, bu kez dansla seslerini duyuracak. Yarın saat 19.00’da, tango severler Antalya Müzesi önünde bir araya gelerek dans edecek.

“Antalya Müzesi Yıkılmasın” çağrısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında tango sanatçıları, müzenin simgelerinden biri haline gelen ve ‘dansöz’ olarak anılan dans eden kadın heykeline destek olmak için dans edecek. Bu sembolik dayanışma, heykelin etrafında şekillenecek tango gösterileriyle görünür hale gelecek.

Yapılan çağrıda Antalya halkının müze önünde bir araya gelerek hem dans etmeye hem de kültürel değerlere sahip çıkmaya davetli olduğu belirtildi. Tango tutkunlarının müzik ve ritimle vereceği bu dayanışma çağrısı, ‘dansla direniş’ olarak şimdiden hafızalara kazınmaya aday.