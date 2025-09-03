Antalya Müzesi meydanlara taşındı

Haber Merkezi

Antalya’nın önemli kültürel miraslarından olan Antalya Müzesi’nin kapatılmasının üzerinden yaklaşık 50 gün geçti. Yıkıma karşı direnen müze savunucuları, dün Antalya Müzesi’nde yer alan heykellerin kıyafetlerini giyerek Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Antalya Arkeoloji Müzesi’nin kapatılmasının 48’inci gününde, her akşam müze önünde nöbet tutan Müze Savunucuları, 1 Eylül Dünya Barış ve Demokrasi Günü’nde dikkat çekerek etkinlik düzenledi.

Savunucular, müzede sergilenen heykelleri kostümlerle canlandırarak Yavuz Özcan Parkı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca heykelleri canlandıran Müze Savunucuları, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan basın açıklamasında, müzenin kapatılmasına karşı bir kez daha ses yükseltildi.