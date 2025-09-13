Antalya Müzesi'nde hukuksuz yıkım başlamıştı: Bakan Ersoy 100 bin eser için "Geçici olarak taşındı" dedi

Antalya'nın güçlü simgelerinden biri olan Arkeoloji Müzesi'nin, depreme dayanıksız olduğu iddiasıyla dün hukuksuz bir şekilde yıkımına başlanmıştı.

İnşaat Mühendisleri Odası başta olmak üzere meslek örgütleri “deprem performans raporu kamuoyuyla paylaşılmalı” çağrısı yaptı. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı raporu hâlâ açıklamadı. Dün itibarıyla Antalya Arkeoloji Müzesi'ne iş makineleri girdi ve yıkıma başladı.

Hukuksuz ve kapalı kapılar ardında yürütülen süreç, kamuoyunun bilgisi dışında ilerletilirken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan müze ile ilgili bir açıklama geldi.

Ersoy "Eserlerimizi yeni teşhirleri hazırlanana kadar sıkı güvenlik önlemleri altında, uygun iklimlendirme şartlarında geçici yerlerinde misafir edeceğiz" diyerek Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki 100 bine yakın eserin yeni müze projesi kapsamında 'taşındığını' söyledi.

Bakan Ersoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Depreme dayanıklı, zamanın koşullarına uygun, modern müzecilik anlayışıyla hayata geçireceğimiz yeni müze projesi için Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki 100 bine yakın eseri, uzman ekiplerimizce güvenle taşıdık." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin önde gelen arkeoloji müzelerinden Antalya Arkeoloji Müzesi'ni 16 Temmuz 2025 tarihinde ziyaretçilere kapatma kararı almıştı.

Bakanlığın depreme dayanıksız olduğunu gerekçe göstererek yıkıp yenisini yapmak istediği Antalya Arkeoloji Müzesi'nin mimarlarından Doğan Tekeli, TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Zeynep Eres Özdoğan, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve yurttaşlar yıkım kararının iptal edilmesini, yapının depreme karşı güçlendirilmesini talep etmişti.

Antalya halkı da yıkım kararını müze önünde toplanarak protesto eylemi gerçekleştirdi.

12 Eylül itibarıyla yıkım başlamış, siyasi partilerin, meslek odalarının ve farklı oluşumların karşı çıkmasına ve 2 ay boyunca mücadele edilmesine rağmen müzenin duvarları kepçelerle yıkıldı.

Öte yandan hukukçular müzenin mimari değerinden dolayı tescil edilmesi için dava açtıklarını, hukuki mücadelenin devam edeceğini vurgulamıştı.