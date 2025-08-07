Antalya Müzesi'nin yıkım kararına STK'lerden tepki: Nöbet sürüyor

Antalya Müzesi’nin yıkım kararına karşı her akşam düzenlenen kültür nöbetine Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) yerleşkesinde bulunan 29 sivil toplum kuruluşu da katıldı.

Müze önünde yapılan açıklamada, "ASSİM platformları ve sivil toplum örgütleri olarak Antalya Müzesi’nin yıkımına karşıyız. Bu değerin korunması için başlatılan tüm çabalara destek veriyor; karar vericileri ortak akılla ve toplumun sesiyle hareket etmeye davet ediyoruz" denildi.

Antalya Müzesi'nin yıkım kararına tepkiler sürüyor. Bu kapsamda Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) yerleşkesinde bulunan 29 sivil toplum kuruluşu, müze önünde bir açıklama yaptı. Sivil toplum temsilcileri, Marcus Aurelius, Apollon ve Zeus gibi antik dönem figürlerinin ağzından sloganların yer aldığı pankartlar açtı. Bazı katılımcıların zeytin dalları ve yapraklardan yaptıkları antik görünümlü taç takmaları dikkat çekti.

Sivil toplum kuruluşları adına açıklamayı eski Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan yaptı. Balkan, ASSİM Platformları ve bileşenleri olarak, kent hafızasının vazgeçilmez bir değeri olarak gördükleri Antalya Müzesi’nin yıkım kararının iptalini, bu yöndeki çalışmaların derhal durdurulmasını ve yapının “somut kültür varlığı” olarak korunmasını talep ettiklerini vurguladı.

Balkan, konuyla ilgili olarak ASSİM’de geniş katılımlı bir toplantı düzenlendiğini hatırlatarak, toplantıda müzenin sahip olduğu kültürel, tarihi ve mimari değerlerin altının çizildiğini belirtti. Balkan, toplantıda mevcut yapının yıkılması yerine, çağdaş mühendislik teknikleriyle depreme karşı güçlendirilerek korunması gerektiği düşüncesinin öne çıktığını söyledi.

Antalya Müzesi’nin yalnızca bir sergileme alanı değil aynı zamanda kentin kimliğini, toplumsal belleğini ve Türkiye’nin modern müzecilik tarihini yansıtan öncü bir yapı olduğunu belirten Balkan, taleplerini şöyle sıraladı:

“Yıkım kararının iptal edilmesi ve sürecin derhal durdurulması, mevcut yapının çağdaş mühendislik yöntemleriyle depreme karşı güçlendirilerek korunması gerektiğine inanıyoruz. Eğer yeni bir müze binası inşa edilecekse, bu yapının, mevcut müzenin yanına, çevredeki diğer kamu alanları da dahil edilerek ve mimari bir yarışma sonucu belirlenen projeyle, şeffaf bir süreç içerisinde hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Tüm bu sürecin, uluslararası koruma standartlarına uygun biçimde ve kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirilmesiyle yürütülmesini istiyoruz.

ASSİM platformları ve sivil toplum örgütleri olarak Antalya Müzesi’nin yıkımına karşıyız. Bu değerin korunması için başlatılan tüm çabalara destek veriyor; karar vericileri ortak akılla ve toplumun sesiyle hareket etmeye davet ediyoruz."