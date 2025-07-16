Antalya Müzesi'nin yıktırılmasına karşı kampanya başlatıldı

HABER MERKEZİ

Türkiye’nin en önemli arkeoloji müzelerinden biri olan Antalya Müzesi'nin bugün "yeniden yapılma" gerekçesiyle yıktırılmasına karşı kampanya başlatıldı.

Sabah saatlerinde müzeye girmek isteyen ziyaretçilere güvenlik görevlileri tarafından müzenin 08.30 itibarıyla kapatıldığı söylenildi.

Ziyaretçilere, müzenin kapatıldığına ilişkin yazının asılacağı belirtilerek içeriye yalnızda çalışanlar alındı.

Müze Çalışma Grubu, kamuoyuna bilgi verilmeden yıkım kararı verilen Antalya Müzesi hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, müze hakkında verilen yıkım kararına tepki gösterilerek Change.org'da kampanya başlatıldığı duyuruldu.

Yıkım kararının turizm sezonunun ortasında, herhangi bir takvim ve bilgilendirme yapılmadan, toplumla paylaşılmadan alındığı ifade edildi.

Yeniden yapılacağı belirtilen müzenin "bir okul, hafıza deposu ve kültür köprüsü" olduğu vurgulanan açıklamada, talepler şöyle sıralandı:

Antalya Müzesi’nin kapatılmaması,

Yapım sürecine dair takvim, bütçe ve proje detaylarının kamuoyuyla paylaşılması,

Kapatılması zorunluysa, etaplı restorasyon, geçici sergileme alanları gibi alternatif çözümlerin değerlendirilmesi,

Tüm sürecin şeffaf, katılımcı ve kültürel mirasa duyarlı biçimde yürütülmesi.

EYLEME ÇAĞRI

Öte yandan müzenin kapatılmasına karşı bugün aralarında meslek örgütleri, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının da yer alacağı bir eylem düzenlenecek.

Müze Çalışma Grubu'nun öncülüğünde düzenlenen eylem, saat 18.00'de Antalya Müzesi önünde gerçekleştirilecek.