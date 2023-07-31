Antalya'nın 2 ilçesinde orman yangını

Antalya'nın Aksu ve Demre ilçelerinde orman yangını başladı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri her iki yangına da hem karadan hem de havadan müdahalelerini sürdürüyor.

Çevre 31.07.2023 15:46 Giriş: 31.07.2023 15:46

Güncelleme: 31.07.2023 15:51 Kaynak: DHA

A- A A+