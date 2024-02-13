Antalya'nın 3 ilçesinde eğitime 1 gün daha ara verildi

Antalya'nın 3 ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle yarın da eğitime ara verildi. Antalya'da meydana gelen şiddetli yağış sonrası sel ve su baskınları yaşanmış bir kişi hayatını kaybetmişti.

Antalya Valiliği, kentte meydana gelen sağanak sebebiyle oluşan sel ve su baskını olayları nedeniyle Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı'nda yarın için eğitime ara verildiğini duyurdu.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle, okullarımız eğitime hazır olamayacağından, 14 Şubat Çarşamba günü Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde eğitime ara verilmiştir" denildi.

Şiddetli yağış nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde eğitime bugün ara verilmişti.

ANTALYA'YI SAĞANAK VURDU, 1 KİŞİ ÖLDÜ

Antalya'da dün akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırdı. Kentin birçok noktasında kuvvetli yağış nedeniyle park halindeki araçlar yollarda sürüklenirken, birçok evi de su bastı.

Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı.

Etkili olan şiddetli yağış sonrasında meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 24 saatte merkez ilçelerden Kepez'e 280, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yerleşkesine 185, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesine 129, Döşemealtı'na 69,5, Serik'e 77 kilogram yağış düştü.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren yağışın, yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.