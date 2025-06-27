Antalya'nın 3 ilçesinde orman yangını

Antalya'nın 3 ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle yaşanan 3 orman yangınndan 1'i kontrol altına alındı, 1'i söndürüldü; 1'i ise sürüyor.

Alanya ilçesi Mahmutseydi Kızılalan mevkisi ile Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda henüz bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı.

İhbar üzerine iki bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Alanya'daki orman yangınına 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, Aksu'daki yangına 2 uçak, 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve orman işçileri sevk edildi.

Ekiplerin yangınlara havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

AKSU

Aksu'nun Yeşilkaraman Mahallesi ve Kumluca Kasapçayırı Mahallesi Demirci tepesi mevkisindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenlerle yangın çıktı.

Aksu'daki yangına 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, çalışmalar devam ediyor. Yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

KUMLUCA

Kumluca ilçesindeki orman yangınına ise ilk müdahaleyi yakınlardaki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurdu personeli yaptı.

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, yangın söndürme işçileri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca itfaiye birimi ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında yaklaşık 5 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.