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Antalya'nın 3 ilçesinde orman yangını

Antalya'nın Aksu, Manavgat ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 25.07.2025 10:46
  • Giriş: 25.07.2025 10:46
  • Güncelleme: 25.07.2025 10:50
Kaynak: AA
Antalya'nın 3 ilçesinde orman yangını
Fotoğraflar: AA

Antalya'nın 3 ilçesinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aksu'da Kurşunlu Mahallesi'nde, Muratpaşa'da Güzeloba Mahallesi ve Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi'nde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgelere Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, arazözler, orman işçileri ile İl Emniyet Müdürlüğünün TOMA'ları sevk edildi.

Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde yangının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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