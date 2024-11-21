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Antalya'nın 6 ilçesinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi

Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde beklenen sağanak yağış nedeniyle cuma günü eğitime 1 günlük ara verildi.

Güncel
  • 21.11.2024 16:25
  • Giriş: 21.11.2024 16:25
  • Güncelleme: 21.11.2024 16:31
Kaynak: DHA
Antalya'nın 6 ilçesinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi

Antalya'nın 6 ilçesinde yarın (Cuma) eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, kente turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı yaptı.

Müdürlüğün uyarısının ardından AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi'nde Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yağışlarla ilgili İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Toplantıda Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde yarın eğitime 1 gün ara verilmesine karar verildiği açıklandı.

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