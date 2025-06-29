Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde akşam saatlerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Yangında bazı seralar ile 5 hektarlık ormanlık alan ve 3 hektar orman dışı kırsal alan zarar gördü.

Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde akşam saat 17.45 sıralarında ormanlık alanlarda yangın çıktı. Yurtpınar Mahallesi'nde yerleşim yerlerini tehdit eden yangına ilk etapta Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve yangın işçilerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı çok sayıda ekip müdahale etti.

Yangında bazı seralar zarar görürken, ekipler alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf etti.

Evlere yaklaşan alevlere vatandaşlar da hortum, kova ve traktörlerle müdahale ederek söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekipler ve vatandaşlar, yangına müdahale esnasında alevlerle burun buruna geldi. Rüzgar nedeniyle ekipler zaman zaman alevlere müdahale etmekte güçlük çekti. Yurtpınar ve Fattahlı mahallelerinde çıkan orman yangınları, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik mücadelesinin ardından rüzgara rağmen kontrol altına alındı.

Yangında bazı seralar, 5 hektarlık ormanlık alan ile 3 hektarlık orman dışı kırsal alanın zarar gördüğü bildirildi.