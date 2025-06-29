Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 noktada orman yangını

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde orman yangını çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman yangın işçisinin yangına karşı mücadele verdiği bildirildi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde orman yangını çıktığını kaydetti.

2 mahallede çıkan yangına ilk andan itibaren müdahale edildiği belirtildi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman yangın işçisi ile yangının kontrol altına alınması için çaba sarf edildiği kaydedildi.