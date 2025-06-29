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Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 noktada orman yangını

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde orman yangını çıktı. Yangına müdahale ediliyor.

Yurt
  • 29.06.2025 18:15
  • Giriş: 29.06.2025 18:15
  • Güncelleme: 29.06.2025 18:28
Kaynak: ANKA
Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 noktada orman yangını
FOTOĞRAF: ANKA

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde orman yangını çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman yangın işçisinin yangına karşı mücadele verdiği bildirildi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde orman yangını çıktığını kaydetti.

2 mahallede çıkan yangına ilk andan itibaren müdahale edildiği belirtildi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman yangın işçisi ile yangının kontrol altına alınması için çaba sarf edildiği kaydedildi.

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