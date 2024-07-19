Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. İhbar üzerine yangın bölgesine sevk edilen ekiplerin müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı.

Güncel 19.07.2024 10:13 Giriş: 19.07.2024 10:13

Güncelleme: 19.07.2024 15:51 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA