Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. İhbar üzerine yangın bölgesine sevk edilen ekiplerin müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.
Adrasan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, arazöz ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.