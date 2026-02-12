Antalya'nın Serik ilçesinde sağanak etkili oldu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Belek Mahallesi Günübirlik Caddesi'nde su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yolda mahsur kalan bir araç, çekici yardımıyla bulunduğu alandan çıkarıldı.

İlçede sağanak etkisini kaybetti.