Antalya - Odunluktaki yangında 2 bisiklet yandı

ANTALYA'da apartmanın bahçesinde yer alan odunlukta çıkan yangında sobada kullanılmak için bulunan odunlar yanarken, 2 bisiklet kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi 2715 sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın bahçesinde yer alan odunlukta meydana geldi. Odunların yandığını görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, alevlere müdahalede bulundu. Ekipler, yangını yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucunda söndürürken, apartman sakinleri de kendilerini sokağa attı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sonucunda yapılan incelemelerde sobada yakmak için kullanılan odunlar ve 2 bisiklet tamamen yandı. Ekiplerin yangının çıkışıyla ilgili incelemesi ve çalışması devam ediyor. (DHA)

Haber: Adem AKALAN- Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA, (DHA)-