Antalya Orman Bölge Müdürlüğü: Alanya Aliefendi Mahallesi'nde başlayan orman yangını kontrol altına alınmıştır
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Alanya'nın Aliefendi Mahallesi'nde başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
Kaynak: ANKA
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, 18 Eylül'de Alanya'nın Aliefendi Mahallesi'nde başlayan orman yangınına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"18 Eylül 2025 tarihinde Saat 22.40 civarında Alanya İlçesi Aliefendi Mahallesinde başlayan Orman Yangını bugün Saat 16.30 itibarı ile kontrol altına alınmıştır. Yangında 300 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Dün akşam saatlerinde Alanya ilçesi Yaylakonak Mahallesinde başlayan Orman yangını ile mücadelemiz devam etmektedir."