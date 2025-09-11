Antalya - Otluk alandaki yangında atıl durumdaki 12 araç zarar gördü

ANTALYA'da otluk ve çalılık alanda meydana gelen yangında, atıl durumdaki 12 araç zarar gördü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi Şen ve Şelale sokakları üzerinde yer alan otluk ve çalılık alanda meydana geldi. Alandan duman ve alev yükseldiğini gören mahalleli bir taraftan söndürme çalışmasına başlarken, diğer yandan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangını söndürmekte zorluk yaşadı.

VATANDAŞLAR DESTEK VERDİ

Yangını gören vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı. Vatandaşlar evlerine ve arazilerine yangının ulaşmaması adına aldıkları hortum ve kovalarla su dökerek, destek verdi. Bazı vatandaşlar sönen yerlerde bulunan odun ve tahtaları kırıp, farklı alana attı.

ATIL DURUMDAKİ 12 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Ekipler takviye ekip isterken alevler otluk ve çalılık alanın yanında yer alan bir şirkete ait araziye park edilmiş atıl durumdaki otomobillere sıçradı. Takviye ekiplerin de ulaşmasıyla söndürme çalışmalarını hızlandıran itfaiye ekibi, yangını 45 dakikalık çalışmayla söndürdü. Atıl durumdaki 12 araçta ise zarar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

