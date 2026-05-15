Antalya Otogarı’nda usulsüz taşınan yaklaşık 1 ton yoğurt imha edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Konya’nın Ereğli ilçesinden şehirlerarası yolcu otobüsüyle getirildiği belirlenen ve uygun koşullarda taşınmadığı tespit edilen yaklaşık 1 ton yoğurda el koydu.

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yürütülen denetimler sırasında, otobüs bagajında koliler içerisinde taşınan yoğurtlar tespit edildi.

Soğuk zincir kurallarına aykırı şekilde taşındığı değerlendirilen ürünler, zabıta ekiplerince kontrol altına alındı.

Yapılan incelemede ürünlerin uygun muhafaza koşullarında taşınmadığı belirlenirken, durum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Yetkililerin değerlendirmesi sonrası halk sağlığı açısından risk oluşturabileceği tespit edilen yoğurtlar, terminal alanında kontrollü şekilde imha edildi.

Usule aykırı taşıma yapan firmaya 5996 Sayılı Kanun’a göre cezai işlem uygulandı.

"SOĞUK ZİNCİRİ BOZULAN GIDALARA İZİN VERMİYORUZ"

Otogar Zabıta Amiri Mustafa Kaya, usulsüz taşınan gıdalara yönelik denetimlerin titizlikle sürdüğünü belirterek, "Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde güvenlik görevlilerimizin dikkati üzerine otobüs bagajında koliler içerisinde taşınan yoğurtları tespit ettik. Ürünlerin uygun şartlarda taşınmadığını değerlendirerek kontrol sürecini başlattık. Sahibi geldiğinde el koyma işlemini gerçekleştirdik ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdik. Yapılan incelemede soğuk zincirin bozulduğu belirlendi. Bunun üzerine ürünler terminal alanında kontrollü şekilde imha edildi. Et, balık, süt ve süt ürünleri gibi soğuk zincir gerektiren gıdalarla ilgili denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Halk sağlığını riske atabilecek hiçbir uygulamaya müsaade etmiyoruz" diye konuştu.