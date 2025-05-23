Antalya- Otomobil bahçeye girdi: 1 yaralı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobilin bahçeye girdiği kazada yaralanan sürücü hastaneye götürüldü.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Sorgun Mahallesi'nde meydana geldi. Adalet P. idaresindeki 07 LZN 90 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçeye girdi. Yaklaşık 1 metrelik kot farkının bulunduğu bahçeye giren otomobilde sıkışan sürücü Adalet P. olay yerine çağrılan Antalya Büyükşehir Belediye itfaiye kurtarma ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı. Ambulansla hastaneye götürüler Adalet P.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Haber- Kamera: Ömer KARÇA/MANAVGAT, (DHA)-