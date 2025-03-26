Antalya - Otomobile asit döken 2 kişi tutuklandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde C.A.'ya ait otomobile asit dökerek zarar veren 2 kişi, JASAT ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından tutuklanırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde 21 Mart saat 21.30 sıralarında C.A.'ya ait otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce asit döküldü. Aracın zarar gördüğü olayla ilgili Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, olayın faili olarak S.T. tespit edilerek gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayın azmettiricisinin ise K.Ö. olduğunu belirledi. S.T. ve K.Ö. jandarma ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi. S.T. ve K.Ö. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde S.T.'nin olay yerine gelişi, asit dökme anı ve bölgeden ayrılışı yer aldı. (DHA)

Haber- Kamera: Alkın BİRİCİK/ALANYA, (DHA)