Antalya - Otomobiliyle uçuruma yuvarlandı

ANTALYA’nın Kepez ilçesinde otomobiliyle uçuruma yuvarlanan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Kepez İlçesi Varsak Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Duacı Mahallesi’nden, Varsak Mahallesi istikametine otomobiliyle ilerleyen sürücü, virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Uçuruma inen ekipler otomobildeki yaralı sürücüye ulaştı. Çevredekilerin de yardımıyla sürücü, halatlı istasyon sistemiyle uçurumdan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü hastaneye götürüldü. (DHA)

Görüntü Dökümü

--------------

-Otomobilin görüntüsü

-Çevredeki vatandaşlar

-Ekiplerin kurtarma çalışması

Haber- kamera: Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (DHA) -