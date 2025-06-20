Antalya-Otomobille çarpışan elektrikli motordaki turist yaralandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde U dönüşüne yasak yolda denmeye çalışırken otomobille çarpışan 4 tekerli elektrikli kabinli motordaki 2 İngiliz turisten biri yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Kızılot Mahallesi'nde meydana geldi. D-400 kara yolunda Rus turistlerin bulunduğu 07 AIJ 040 plakalı kiralık otomobil, U dönüşünün yasak olduğu yolda dönüş yapan İngiliz 2 turistin bulunduğu 07 CBZ 389 plakalı kiralık elektrikli kabinli motorla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonrası motordaki 2 İngiliz turistin başka araçla olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Ekipler İngiliz turistlerin Kızılot Mahallesi'nde konakladıkları oteli belirledi. Yapılan inceleme sonrası İngiliz turistlerden başından hafif yaralı olan, otele çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. (DHA)

Haber- Kamera: Ömer KARÇA/MANAVGAT, (DHA)-