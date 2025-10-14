Antalya - Otomobille drifte ceza

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde drift yaptığı tespit edilen otomobil sürücüsüne toplam 92 bin TL para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri Mahmutseydi Mahallesi'nde 2 kez drift yaparak trafiği ve vatandaşların canını tehlikeye attığı tespit edilen otomobili kamera kaydı ile tespit ederek yakaladı. Otomobil sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 92 bin 784 TL idari para cezası uygulanırken, ayrıca sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Otomobil 4 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekilirken, sürücü hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem başlatıldı.

