Antalya - Park halindeki aracın arka koltuğunda ölü bulundu

ANTALYA'da Mukadder Şen (62), yol kenarına park edilmiş otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol kenarında işletmelerin yanında park halindeki 07 S 5576 plakalı otomobilin arka koltuğunda hareketsiz şekilde birinin yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, üzerinde Mukadder Şen'e ait kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ve savcılık incelemesinin ardından Şen'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayı haber alarak adrese gelen Şen'in eşi, oğulları ve yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.

Ekiplerin incelemesinde, Mukadder Şen'in vücudunda herhangi bir darp ya da kesici ve delici alet izine rastlanmadığı görüldü.

EĞLENCE MERKEZİNDEN ÇIKMIŞ

Olay yerinde inceleme yapan Cinayet Büro Amirliği, Konyaaltı Suç ve Araştırma ve karakol ekipleri, Şen ve bir arkadaşının yakınlarda bulunan bir eğlence merkezinden çıktığını, arkadaşının aracı yol kenarına park ettikten sonra yaya olarak ayrıldığını belirledi. Çevrede güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, Şen ve arkadaşının araç ile saat 02.00 sıralarında yol kenarına geldiğini, Şen'in saat 04.15'e kadar araç içerisinde hareket ettiğini, sonraki saatlerde herhangi bir hareket olmadığı görüldü. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi ve çalışması devam ediyor.

Haber: Adem AKALAN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)-