Antalya- Park halindeki kamyonet yandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde mesire alanı civarında park halindeki kamyonet çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Serik'e bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bulunan mesire alanında park halindeki 07 LS 305 plakalı kamyonetin kupasında saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Dumanı fark edenlerin bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, kamyonetin kupası kullanılamaz hale geldi. Kamyonetin yanında park halindeki araçlar ise sahipleri tarafından kaldırıldı. Yangınla ilgili polis inceleme başlattı. (DHA)

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)-