Antalya - Park halindeki otobüs yandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde park halindeyken alev alan otobüs yanarak küle döndü.

Serik'e bağlı Akçaalan Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında park halindeki Muharrem Uysal'a ait 07 YR 585 plakalı otobüs henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Durumu fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışmasının ardından yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangının sıçradığı palmiye ağacı ise zarar gördü. Mahalle sakinleri yanan aracı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesini endişeyle izledi.

Otobüs şoförü Adnan Adıgüzel, "Araç servisten çekilince 2024 yılı Kasım ayından bu yana araç uzun süredir burada park halinde duruyordu. Arıcın yandığını öğrenince başına geldim ve araç sahibine bilgi verdim" dedi.

Yanan otobüse ilk müdahaleyi yapan Savaş Öztürk de "Otobüsün yandığını gördüm, içinden dumanlar yükselince araca giremedim. Kendi aracımda bulunan yangın tüpü ile yangına müdahale etmeye çalıştım. Alevler bir anda büyüdü çabam yetersiz kaldı" diye konuştu. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Görüntü Dökümü

----------------

-Yanan aracın görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-RÖP: Otobüs şoförü Adnan Adıgüzel

-RÖP: Savaş Öztürk

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)-