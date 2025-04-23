Antalya - Refüje çıkan araç takla attı

ANTALYA'da direksiyon hakimiyetini kaybeden Eyüp S. yönetimindeki hafif ticari araç refüje çıkıp, başka bir otomobile çarparak takla attı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Zerdalilik Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Eyüp S., 07 BPV 865 plakalı hafif ticari otomobille Mevlana Caddesi'ne seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çıkan araç, ardından Ramazan D. idaresindeki 07 MC 8061 plakalı otomobile çarparak takla attı. Kaza sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Takla atan araçtan kendi çabasıyla çıkan Eyüp S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından hurdaya dönen hafif ticari araç ise yol üzerinden çekildi.

EŞYALARINI ARADILAR

Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Eyüp S., araç çekilirken içersindeki eşyalarını aradı. O anlar kameralara da yansıdı. Diğer yandan trafik ekibi tarafından yapılan alkol testinde sürücünün vücudunda alkole rastlanmadı. Sürücü Eyüp S., tutanak tutulmasının ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA, (DHA)