Antalya - Refüje çıkan halk otobüsü ile servis çarpıştı

ANTALYA'da ışık ihlali yapan özel halk otobüsü, karşı yönden gelen yolcu servisine çarptı. Çarpışmanın ardından yaralı 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; yolun karşı tarafından gelen ve ışık ihlali yapan 07 AU 0062 plakalı özel halk otobüsünün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce refüje çıkan otobüs, karşı şeritten gelen 07 BMD 262 plakalı yolcu servisine çarptı. Kazada, servis ile aynı güzergahta bulunan 09 AFM 943, 07 SAL 901 ve 07 ERM 47 plakalı otomobiller de hasar aldı. Kazanın ardından yaralanan halk otobüsünün ve servisin ismi öğrenilemeyen sürücüleri bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Trafik polislerinin tutanak tutmasının ardından refüje çıkan halk otobüsü ve servis, çekici yardımıyla çekildi ve yol trafiğe açıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA, (DHA)