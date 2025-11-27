Antalya - Sağanakla düğün pisti suyla doldu, davetliler aldırmadan oynadı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düğün sırasında etkili olan sağanak ile birlikte pist suyla doldu. Gelin, damat ve davetlilerin pistteki suya aldırış etmeden oynadığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultan ve Onur Eroğlu çiftinin önceki gün Yeni Mahalle'deki kapalı park alanında gerçekleştirilen düğünleri sırasında, sağanak etkisini gösterdi. Yağışla birlikte oluşan su birikintileri, düğünün yapıldığı alana doldu. Gelin ve damadın davetliler eşliğinde pistte oynadığı sırada küçük çaplı su baskını oldu. Çift ve davetliler, duruma aldırış etmeden eğlencelerini sürdürdü. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde; pistteki davetlilerin bazıları paçalarını sıvayıp oynamaya devam ettiği görüldü. (DHA)

Görüntü Dökümü

-Suyla dolan pistte dans edenlerin görüntüsü

Haber- kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)