Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu

İrem GÜNEYBAZ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde de yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Tatilciler, sabahın erken saatlerinden itibaren deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 46 olarak kaydedildi. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk dikkati çekti. Sahile gelenlerden kimileri şezlonglarında güneşlenirken, kimileri serinlemek için Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı. Gölge alanlarda dinlenmeyi tercih edenler ise yanlarında getirdikleri örtü ve sandalyelerle ağaç altlarında vakit geçirdi.

Vatandaşlar sahilde su sporlarına yoğun ilgi gösterdi. Bayram tatilinin keyfini ise en çok çocuklar çıkardı. Aileleriyle birlikte sahile gelen çocuklar, denize girip, kumda oynayarak eğlenceli anlar yaşadı. Sahillerde güvenliğin sağlanması için ek önlemler alınırken cankurtaran ekipleri gün boyu görev başındaydı. (DHA)

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