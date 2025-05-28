Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

Ajans Haberleri
  • 28.05.2025 14:47
  • Giriş: 28.05.2025 14:47
  • Güncelleme: 28.05.2025 14:47
Kaynak: AA
Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

ANTALYA (AA) - Antalya'da sıcak havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde vakit geçirdi.

Kentte hava 31, deniz suyu sıcaklığı 25 derece ölçüldü, nem oranı ise yüzde 51'e ulaştı.

Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen kent sakinleri ve turistler Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar ve turistler denize girmenin keyfini çıkardı, bazıları da su sporları yaptı.

Birçok tatilci sahilde güneşlenmeyi tercih ederken bazıları da kamp sandalyelerinde kitap okuyarak vakit geçirdi.

BirGün'e Abone Ol